اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أثناء عمل صيانة بها داخل ورشة بالمحلة

شب حريق في سيارة ملاكى ماركة تويوتا تحمل رقم 7866ملاكى الغربية ملك عاطف صوار بإحدى الورش أثناء القيام بأعمال الصيانة بها، وقضت النيران على السيارة بالكامل، وتم السيطرة على النيران.

تلقى العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران فى سيارة ملاكى بمنطقة موقف طلعت حرب انتقل العقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة وسيارتى إطفاء وضباط مباحث قسم أول المحلة وتبين من الفحص أن السيارة المذكورة كانت داخل إحدى ورش تصليح الشكمانات وأثناء إجراء صاحب الورشة أعمال الصيانة لشكمان السيارة اشتعلت النيران فى السيارة وأتت عليها بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.