كهربائى وصاحب ورشة أحذية يحرقان سيارة ربع نقل لخلافات مع صاحبها بالمحلة

أشعل كهربائى وصاحب ورشة أحذية النيران فى سيارة ربع نقل تحمل رقم 8571ع ن أ، وتم إصابة قائدها بحروق لخلافات سابقة بينهم.

تلقى العميد على صديق مأمور مركز المحلة بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران فى السيارة بقرية ألابشيط، انتقلت مباحث المركز وتبين من الفحص قيام المتهمين عبد الله ع كهربائى، والسيد إ صاحب ورشة أحذية بإشعال النيران فى السيارة المذكورة ملك متولى محمدى محمد عيد لخلافات مع صاحبها بسبب خلافات الجيرة، مما أدى لإصابة صاحبها بحروق أثناء محاولته إطفاء النيران المشتعلة.

وكشفت التحريات قيام الكهربائى بمعاكسة زوجة صاحب السيارة وحدثت بينهما خلافات حادة، وتم عقد جلسة صلح بينهما على أن يقوم المتهم "الكهربائى" بسداد مبلغ 10آلاف جنيه لصاحب السيارة واختلفا على المبلغ، وقام على أثر ذلك المتهم وصديقه بإشعال النيران فى سيارة المجنى عليه وتمكن ضباط المباحث من ضبطهما، وتحرر المحضر 35291 جنح مركز المحلة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وعرضهما على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.