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كوريا تؤخر التوقيت 30 دقيقة للاحتفال بالذكرى الـ 70 للاستقلال

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كوريا تؤخر التوقيت 30 دقيقة للاحتفال بالذكرى الـ 70 للاستقلال كوريا تؤخر التوقيت 30 دقيقة للاحتفال بالذكرى الـ 70 للاستقلال

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة إن كوريا الشمالية وضعت توقيتها الخاص بتأخير الساعة 30 دقيقة للاحتفال بمرور 70 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الياباني.
> وتشترك كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية واليابان في ذات التوقيت وتسبق توقيت جرينتش بتسع ساعات.
> ويسري التحول إلى ما اطلق عليه (توقيت بيونجيانج) بدءا من 15 أغسطس ويعيد البلاد للتوقيت الذي كان يتبع بأنحاء شبه الجزيرة الكورية قبل الحكم الياباني.
> وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “ارتكب الامبرياليون اليابانيون الطغاة جرائم لا تغتفر بلغ حرمان كوريا من توقيتها وهي تدوس بلا رحمة ارضها التي يرجع تاريخها وثقافتها إلى 5000 عام مواصلة سياسة طمس هوية الأمة الكورية.”
> حكمت اليابان شبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945. وتغير التوقيت المحلي إلى ما هو عليه حاليا بموجب مرسوم للاستعمار الياباني في 1912 .

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