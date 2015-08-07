بالصور.. أهالي أسوان يواصلون احتفالاتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة

خرج أهالى أسوان، فى المدن والقرى للشوارع والميادين وسط مظاهر فرحة وإبتهاج وأحتفال الشباب والأطفال والسيدات والشيوخ بأفتتاح قناة السويس الجديدة.

وتجمع الألاف فى ميدان الشهداء وشارع كورنيش النيل للأحتفال بالرقصات الشعبية و ترديد الاغانى الوطنية ورفع أعلام مصر وقناة السويس أثناء عرض شاشات البلازما لحفل الأفتتاح و فيديوهات وأفلام وثائقية بالميدان وقصر ثقافة أسوان ومراكز الشباب وأندية أسوان والتجديف.

وقامت شركات السياحة بإذاعة الأغانى وتركيب أنوار الزينة على المراسى السياحية لمشاركة السائحين فرحة أهالى المحافظة بافتتاح القناة، بالإضافة إلى قيام السيارات والمركبات بزفة و رفع الأعلام وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات مديرية أمن أسوان والقوات المسلحة.