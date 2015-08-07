22 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة في أول يوم عمل بعد افتتاحها

قالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس إن 22 سفينة قامت اليوم الجمعة بعبور المجرى الملاحي للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب ، وذلك في أول يوم عمل بعد تشغيل القناة الجديدة التي افتتحت أمس الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وملوك من وفود دولية من مختلف أنحاء العالم . وأضافت المصادر أن قناة السويس الأولى شهدت عبور 32 سفينة ضمن قافلة الشمال ، مضيفا أن عدد السفن التي عبرت القناتين اليوم هو 54 سفينة منها 22 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب . في الوقت نفسه بدأت هيئة قناة السويس في تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنمية محور قناة السويس اعتبارا من اليوم التالي للافتتاح ، حيث بدأت المعدات في التحرك للبدء في تنفيذ مشروع شرق التفريعة خلف محطة قناة السويس للحاويات.

أ ش أ