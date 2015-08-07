محافظ أسوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاح قناة السويس الجديدة

بعث اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة أفتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال المحافظ أنه نيابة عن جميع مواطنى أسوان بمختلف هيئاتهم وطوائفهم وقياداتهم أعرب عن أطيب التهنئة القلبية لهذا الإنجاز التاريخى الذى يجسد رؤية قائد وإرادة شعب ليشهد العالم يوم السادس من أغسطس 2015 معجزة المصريين الذين قدموا للعالم هدية من أم الدنيا لكل الدنيا فى صورة ممر مائي جديد يضيف إلى حركة التجارة العالمية شرياناً حيوياً مليئاً بالخير والنماء.

ولفت إلى أن هذا الشريان الدولى الذى ولد عملاقاً كان بإيدى المصريين الذين واصلوا الليل بالنهار لتحقيق هذا الحلم الكبير خلال عام فقط بمشاركة فعالة من القوات المسلحة ، كما سيذكر التاريخ الدور الوطنى الرائع الذي قام به هذا الشعب الأصيل بمساهمته بأمواله لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى سيساهم فى دفع جهود التنمية فى مصر خلال المرحلة القادمة.