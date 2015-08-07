الأمن اللبنانى يقبض على لبنانى وسورى لانتمائهما لتنظيمات إرهابية

ألقى الأمن اللبنانى القبض على شخصين أحدهما لبنانى والآخر سورى لانتمائهما لتنظميات إرهابية.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى - فى بيان لها اليوم الجمعة - أنه تم إلقاء القبض على اللبنانى ( ع.ك ) لانتمائه إلى مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادى المولوى، والتنسيق مع اللبنانى (ع.ق) الذى كان ينوى تنفيذ عملية انتحارية فى لبنان، بالإضافة لمحاولته إدخال أحد المسئولين فى تنظيم داعش من جرود عرسال إلى الداخل اللبنانى.

كما تم إلقاء القبض على السورى ( م.غ)، لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة وتجنيد الأشخاص ونقل الأموال والمقاتلين إلى سوريا للقتال لصالح هذا التنظيم، وأوضح بيان الأمن العام اللبنانى أن بعد انتهاء التحقيقات مع الإرهابيين أحيلا إلى القضاء المختص.

>