السيستانى يطالب رئيس وزراء العراق بتصعيد المعركة ضد الفساد

دعا المرجع الشيعى الأعلى فى العراق آية الله على السيستانى رئيس الوزراء حيدر العبادى اليوم الجمعة للضرب "بيد من حديد" كل من يشارك فى الفساد ليضيف صوته للمحتجين ضد مسئولين يلقى عليهم الكثير من العراقيين مسؤولية انقطاع الكهرباء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وخرج العراقيون الذين فاض بهم الكيل من انقطاع الكهرباء فى ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية ومن أعوام الفساد فى مظاهرات ببغداد ومدن أخرى فى الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة.
وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادى الشهر الماضى بتقليص أجور كبار المسؤولين وحصص الكهرباء المدعمة المخصصة لمنازلهم.
وقال أحمد الصافى مساعد السيستانى فى خطبة الجمعة "المطلوب ان يكون أكثر جرأة و شجاعة فى خطواته الاصلاحية ولا يكتفى ببعض الخطوات الثانوية التى أعلن عتها مؤخرا، وأضاف "وسيدعمه "الشعب" و يسانده فى تحقيق ذلك."