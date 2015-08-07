مجلس وزراء الداخلية العرب يدين تفجير أبها بالسعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا لقوات الطوارئ الخاصة بالمملكة العربية السعودية أمس وأسفر عن استشهاد مجموعة من قوات الأمن وإصابة آخرين.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنها تلقت باستنكار شديد أنباء التفجير الإرهابى الغادر الذى استهدف مسجد قوات الطوارئ فى مدينة أبها بمنطقة عسير بالسعودية أثناء أداء صلاة الظهر أمس، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة فى مواجهة الإرهاب.

وأضاف البيان أن مثل تلك العمليات الإرهابية لا يزيد قوات الأمن السعودية إلا إصرارا على أداء واجبهم وحماية أمن البلاد.

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