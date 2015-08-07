خطيب الحرم المكى: قطع شرايين الإرهاب واجب

قال خطيب الحرم المكى أسامة بن عبد الله خياط اليوم فى خطبة صلاة الجمعة إن تفجير عسير عمل موالى للشيطان وطاعة له، مؤكدا أن قطع شرايين الإرهاب واجب.

وأكد الدكتور خياط فى خطبة الجمعة أن الخوارج هم الأخسرون أعمالا حيث زين لهم شياطين الإنس والجن قتل المصلين، ودينهم مفارقة جماعة المسلمين واستباحة دماء المؤمنين.

وقال: إن هذه الأحداث الأليمة والعدوان هو أمر مرفوض عند كل ذى عقل لأنه محرم فى الكتاب والسنة، مؤكدا أنه فساد فى الأرض توعد الله صاحبه بالعذاب الأليم، مشيرا الى أن قطع شرايين الإرهاب حق واجب على أهل الإسلام ورفع الصوت عاليا بالإنكار يبين للناس خطر الإرهاب على المسلمين فى كل العالم.

وهذا يعتبر التفجير الرابع الذى يستهدف المساجد فى المملكة ، وكان تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن جميع التفجيرات التى وقعت فى السعودية خلال الاشهر القليلة الماضية.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أعلنت أن طوارئ مستشفى عسير المركزى استقبلت أمس 40 مصابًا، و15 حالة وفاة جراء التفجير الذى وقع بمسجد إدارة الطوارئ.