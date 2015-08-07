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تعرف على أرقام صفقات الزمالك الجديد في إفريقيا

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تعرف على أرقام صفقات الزمالك الجديد في إفريقيا تعرف على أرقام صفقات الزمالك الجديد في إفريقيا

أعلن الزمالك عن الأرقام التي سيرتديها لاعبو الفريق الجدد والمقيدين إفريقيا خلال كأس الكونفدرالية بداية من مباراة ليوبار يوم الأحد.

وكان الزمالك قد ضم السداسي محمد سالم وكهربا ومحمد عادل جمعة وأحمد حسن مكي وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم لقائمته الإفريقية.

وسيرتدي كهربا رقم 11 فيما سيرتدي أحمد حسن مكي رقم 2 ومحمد إبراهيم رقم 29 ومحمد عادل جمعة 13 ومحمد سالم 18 وأخيرا حمودي رقم 24.

ولا يحق للاعبي الزمالك الجدد ارتداء قمصان اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق مثل خالد قمر وفقا للوائح الكاف التي تقضي بألا يرتدي لاعبان نفس الرقم خلال بطولة واحدة.

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