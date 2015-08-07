فشل طالب فى الانتحار بعد إشعال النار فى جسده بالمنيا

فشل طالب فى الانتحار بعدما قام بإشعال النيران فى جسده بعد سكب مواد قابلة للاشتعال على جسده بالمنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة بندر المنيا يتضمن قيام طالب بإشعال النيران بنفسه محاولًا الانتحار.
بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين قيام " محمد أ ق " 17 سنة، طالب، ومقيم بناحية طه السبع التابعة لمدينة المنيا، حيث قام بكسب مواد قابلة للاشتعال بجسده وأشعل النيران مما أسفر عن إصابته بحروق بنسبة 95 % .
تم تحويل المصاب إلى مستشفى المنيا العام و تقرر تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها، وتحرر عنها المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.