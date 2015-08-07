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فشل طالب فى الانتحار بعد إشعال النار فى جسده بالمنيا

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فشل طالب فى الانتحار بعد إشعال النار فى جسده بالمنيا فشل طالب فى الانتحار بعد إشعال النار فى جسده بالمنيا
فشل طالب فى الانتحار بعدما قام بإشعال النيران فى جسده بعد سكب مواد قابلة للاشتعال على جسده بالمنيا.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة بندر المنيا يتضمن قيام طالب بإشعال النيران بنفسه محاولًا الانتحار.

بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين قيام " محمد أ ق " 17 سنة، طالب، ومقيم بناحية طه السبع التابعة لمدينة المنيا، حيث قام بكسب مواد قابلة للاشتعال بجسده وأشعل النيران مما أسفر عن إصابته بحروق بنسبة 95 % .

تم تحويل المصاب إلى مستشفى المنيا العام و تقرر تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها، وتحرر عنها المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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