مصرع طالب سقط من أعلى عمارة بمدينة العلمين فى مطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة العلمين، بمصرع طالب من محافظة الإسكندرية، ويعمل بمحل مثلجات بمنتجع مارينا، إثر سقوطه من أعلى عمارات الجيزة بمدينة العلمين.

تلقى القسم بلاغا بوجود جثة ملقاة أسفل عمارات الجيزة بالعلمين، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "إبراهيم أ م م.18 سنة" طالب، ويعمل بمحل أيس كريم داخل قرية مارينا 5 ومقيم خلف الهلال أمام صيدلية أبو العلا بمنطقة الرمل بالإسكندرية، والجثة ملقاة على الأرض ويرتدى ملابسه الكاملة، ولا توجد إصابات ظاهرة سوى تجمع دموى أسفل الأنف.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى العلمين المركزى، وبسؤال والد المتوفى "46 سنة" مبيض محارة، أكد أن وفاة نجله نتيجة سقوطه من أعلى العقار ولا يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن الوفاة نتيجة نزيف بالفم والأنف والأذن وكسر بقاع الجمجمة وصدمة عصبية، بسبب كسر قاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، ما لم يتعارض ذلك مع تحريات النيابة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.