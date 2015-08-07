الشرطة تعيد طفلين تغيبا عن الدتهما فى مصيف بمطروح

نجحت أجهزة الأمن بمطروح فى استعادة طفلين تغيبا عن والدتهما أثناء وجودهما برفقتها فى المصيف، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مطروح بلاغاً من المواطنة "نعمه . م " 29 سنة ربة منزل، مقيمة بكفر الشيخ ، تفيد تغيب نجليها "يوسف . م " 7 سنوات ، و"حبيبة " 5 سنوات،.

واكدت الام انها حضرت لمدينة مطروح لقضاء أجازة المصيف واثناء تواجدها بأحد الشواطئ لم تعثر علي طفليها.

ونشرت أجهزة الأمن أوصاف الطفلين عن طريق إدارة شرطة النجدة والخدمات المعينة بالمدينة والشواطئ، حيث أسفرت الجهود الامنية عن العثور على الطفلين سالمين ، وتم تسليمهما لوالدتهما وتعهدت بحسن رعايتهما وقدمت الشكر لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لبلاغها والعثور على نجليها .