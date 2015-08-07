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مدير مباحث الجيزة: ضبط إخوانى يحمل سلاحا ناريا فى اشتباكات الطالبية

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مدير مباحث الجيزة: ضبط إخوانى يحمل سلاحا ناريا فى اشتباكات الطالبية مدير مباحث الجيزة: ضبط إخوانى يحمل سلاحا ناريا فى اشتباكات الطالبية
أكد اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحد العناصر الإخوانية التى استخدمت السلاح ضد قوات الأمن خلال الاشتباكات التى اندلعت بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبحوزته سلاح نارى، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الاشتباكات التى نشبت مع عناصر الإخوان بعد استخدامهم الخرطوش والألعاب النارية، وقاموا بقطع طريق شارع الهرم باستخدام الحواجز والمصدات وإشعال النيران فى إطارات السيارات.

وكانت قوات الأمن تمكنت من فض مسيرة لعناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، بعد قطعهم شارع الهرم، وذلك مستخدمين قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما أطلقت عناصر مشاركة فى مسيرة الإخوان أعيرة الخرطوش والشماريخ على قوات الأمن.

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