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آلاف العراقيين يتأهبون للخروج فى مظاهرات حاشدة وسط بغداد ضد الفساد

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آلاف العراقيين يتأهبون للخروج فى مظاهرات حاشدة وسط بغداد ضد الفساد آلاف العراقيين يتأهبون للخروج فى مظاهرات حاشدة وسط بغداد ضد الفساد
أفاد شهود عيان اليوم الجمعة أن مناطق واسعة وسط بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الامنية قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة فى ساحة التحرير للمطالبة بإجراء إصلاحات إدارية ومحاربة الفساد وتقويم مسار عمل العراقية.

وأوضح الشهود " أن بغداد ستشهد اليوم مظاهرات ليلية فى ساحة التحرير وسط بغداد دعا اليها المئات من المثقفين والإعلاميين والفنانين ومنظمات المجتمع المدنى ترفع شعارا واحدا هو محاربة الفساد وإجراء إصلاحات إدارية وتقويم عمل الحكومة".

وذكر الشهود "أن القوات العراقية أحاطت جميع الطرق والشوارع المؤدية للميدان ونشرت سيارات عسكرية فى الساحات العامة، وأشار الشهود إلى أن "المظاهرات ستكون سلمية غير مسيسة لصالح هذه الجهة أو تلك".

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مصر 365

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