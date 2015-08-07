سلاح الجو الليبى يدمر مركبا محملا بمسلحين قبالة ميناء درنة

قصفت إحدى طائرات سلاح الجو الليبى من قاعدة طبرق الجوية أحد المراكب، الذى كان محملا بمسلحين وذخيرة، فى عرض البحر قبالة ميناء درنة شمال شرق ليبيا.

ووفق تصريحات مصدر عسكرى،لم يتم ذكر اسمه ، بقاعدة طبرق لـ"بوابة الوسط" الاخبارية الليبية اليوم الجمعة ، فإن المركب كان قادمًا باتجاه ميناء درنة وتم اعتراضه بعرض البحر وبعد توجيه عدة إنذارات له بالتوقف لم يستجب لها تم قصفه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن معلومات أولوية تؤكد قدوم المركب من غرب البلاد متجه إلى ميناء درنة محملاً بمقاتلين وأسلحة.

يذكر أن مدينة درنة تشهد معارك عديدة بين شباب المدينة وتنظيم الدولة الاسلامية /اعش/، كما يخوض الجيش معارك مع التنظيم أيضًا على تخوم المدينة وتقوم الطائرات الحربية بغارات شبه يومية على عدة مواقع للتنظيم.