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تواصل الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة بفنادق الغردقة

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تواصل الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة بفنادق الغردقة تواصل الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة بفنادق الغردقة
تستمر فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر فى احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة، بمشاركة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل تونسى مدير الأمن، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.

وكان من المقرر مشاركة عدد كبير من السياح، في الاحتفال الذي انتهي ظهر اليوم، وتخلله أغاني وطنية علي شواطئ تلك القرى السياحية المختلفة.

وشهدت ميادين محافظات البحر الاحمر منذ الساعات الاولي من مساء أمس حتي الساعات المتأخرة من صباح اليوم احتفالات مختلفة من المواطنين، والتي تخللتها الأغاني الوطنية وشارك فيها عدد كبير من السياح.

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