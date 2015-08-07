نقص فيتامين "د" وتكيس المبايض أسباب تعيق الرجيم

الرشاقة حلم، لذا لابد من السعى وراءه، وبالرغم من اتباع البعض للعديد من الأنظمة الغذائية للقضاء على السمنة إلا أن أوزانهم ثابتة، دون معرفة سبب واضح لذلك.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن مشكلة الثبات وعدم القدرة على التخلص من الوزن الزائد له العديد من الأسباب منها العضوية و النفسية.

و يتابع استشارى السمنة و النحافة، أن اتباع الأنظمة الغذائية الخاطئة كالكميائية والتى تتطلب تناول نوع واحد من الطعام طوال اليوم، تتسبب فى حدوث ثبات فى الوزن وعدم قدرة الجسم على حرق المزيد من الدهون، ونجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض التى تتسبب فى ثبات الوزن.

ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض الأسباب المرضية التى تعوق عملية التخلص من الوزن الزائد، وهى:

>1- الإصابة بمرض الغدة الدرقية

>2- نقص نسبة فيتامين "د" فى الجسم .

>3- السيدات المصيبات بتكيس المبايض

>4- تناول بعض الأدوية وخاصة الغنية بالكورتيزون.