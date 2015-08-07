لمريض السكر تعرف على أهم النصائح والإرشادات لتفادى ضربة الشمس

الاصابة بضربات الشمس من أخطر المشاكل التى يمكن أن نتعرض لها فى فصول الصيف وترتفع نسبة خطورة ضربات الشمس بشكل خاص لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم مرضى السكر.

لذا يجب على مريض السكر مراعاة بعض النصائح والإرشادات لحمايته من التعرض للإصابة بضربة الشمس مع زيادة درجات الحرارة والرطوبة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه يجب على مريض السكر أن يتخذ بعض التدابير والإرشادات اللأزمة لوقايته من الإصابة بضربه الشمس وأهمها.

1)يفضل خروجه فى توقيت انكسار أشعة الشمس أو بالصباح الباكر وتجنب الخروج أثناء سطوع أشعة الشمس .

2) الجلوس بمكان ظل ورطب نوعا ما ومتوفر به مبردات ومكيفات الهواء بقدر الإمكان.

>3)الإكثار من تناول المياه والسوائل البارد.

4)الاستحمام لترطيب الجلد أو استخدام قطعة من القماش مبللة على الرأس.

>5)تجنب ارتداء ملابس بها أزرار وأربطه مشدودة.

ينصح د. السبعاوى فى حالة تعرض مريض السكر للإصابة بضربة شمس ضرورة الذهاب على الفور للطبيب المختص وأخذ الأحتياطات اللازمة".