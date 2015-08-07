أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض السكر تعرف على أهم النصائح والإرشادات لتفادى ضربة الشمس

Google+ Print
لمريض السكر تعرف على أهم النصائح والإرشادات لتفادى ضربة الشمس لمريض السكر تعرف على أهم النصائح والإرشادات لتفادى ضربة الشمس
الاصابة بضربات الشمس من أخطر المشاكل التى يمكن أن نتعرض لها فى فصول الصيف وترتفع نسبة خطورة ضربات الشمس بشكل خاص لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم مرضى السكر.

لذا يجب على مريض السكر مراعاة بعض النصائح والإرشادات لحمايته من التعرض للإصابة بضربة الشمس مع زيادة درجات الحرارة والرطوبة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه يجب على مريض السكر أن يتخذ بعض التدابير والإرشادات اللأزمة لوقايته من الإصابة بضربه الشمس وأهمها.

1)يفضل خروجه فى توقيت انكسار أشعة الشمس أو بالصباح الباكر وتجنب الخروج أثناء سطوع أشعة الشمس .

2) الجلوس بمكان ظل ورطب نوعا ما ومتوفر به مبردات ومكيفات الهواء بقدر الإمكان.
>3)الإكثار من تناول المياه والسوائل البارد.

4)الاستحمام لترطيب الجلد أو استخدام قطعة من القماش مبللة على الرأس.
>5)تجنب ارتداء ملابس بها أزرار وأربطه مشدودة.

ينصح د. السبعاوى فى حالة تعرض مريض السكر للإصابة بضربة شمس ضرورة الذهاب على الفور للطبيب المختص وأخذ الأحتياطات اللازمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365