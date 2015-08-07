مدير أمن المنوفية: استمرار رفع درجة الاستعداد واستنفار بالمنشآت العامة

أكد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الثانى على التوالى من الاحتفال بقناة السويس الجديدة، وذلك لرصد أى تجمعات لجماعة الإخوان الإرهابية فى جميع مراكز المحافظة، والإبلاغ عنها وضبطها بالإضافة إلى الاستنفار الأمنى حول المنشآت العامة بالمحافظة.

وشدد مدير الأمن فى تصريح لـ"اليوم السابع" على انتشار القوات فى جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات على المناطق الحدودية والأكمنة، وخاصة بمنطقة السادات التى يتركز فيها التجمعات الإرهابية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المديرية تعمل بكامل طاقتها، وذلك لتلقى البلاغات وتحرك القوات إليها على الفور لضبط مثيرى الشغب.