تموين سوهاج يشكل مجموعات عمل لتدقيق بيانات البطاقات

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج ، إن المديرية قامت بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة تدقيق بيانات بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين على مستوى المحافظة، وتم تشكيل 3 مجموعات بالمديرية ومجموعة واحدة بكل إدارة تموينية ومكتب تموين.

وطالب وكيل وزارة التموين المواطنين التقدم باستمارة تدقيق البيانات إلى كل تاجر تموينى تابع له قبل صرف السلع التموينية، مشيرا إلى أنه تم إرسال صور الاستمارة للإدارات التموينية لتيسير حصول المواطنين عليها مجانا، مؤكدا أن صرف السلع مستمر بشكل طبيعى للمواطنين.