أفكار عن ديكور ممرات المنزل

يتطلّب ديكور ممرات المنزل، الممرات التي تربط بين أجزاء الأخير، دقة في تصميمها وانتقاء متعلّقاتها وتزيينها، خصوصاً أن تلك التي تقود نحو قسم الاستقبال تلعب وظيفة جمالية، فيما ديكور ممرات أجنحة النوم يكشف عن وظيفة عملية.

"سيدتي نت" يطلع من مهندسة الديكور كارلا منذر على أبرز الأفكار لديكور ممرات المنزل، بطريقة تستغل المساحة المذكورة، وظيفياً وجمالياً:

1. في ممرّات غرف النوم الضيقة والطويلة:

- يفضّل تلبيس الجدران بهدف إخفاء الأبواب، خصوصاً إذا كان عدد الأخيرة وفيراً.

- يحبّذ تزيين أحد الجدران بمجموعة من اللوحات التي تعكس مناظر طبيعية، أو صور العائلة الفوتوغرافية المحاطة بإطارات أنيقة، مع الحرص على أن يقابلها عدد من المرايا التي تعطي شعوراً بالاتساع.

- ينصح بالإكثار من توزيع المرايا، بالإضافة إلى الإضاءة المباشرة إذا كان السقف منخفضاً. أمّا إذا كان السقف عالياً فيفضّل التركيز على تصميم السقف، من خلال توزيع وحدات الإنارة بشكل مدروس في المستويات المتعددة للسقف المشغول بالجص. كما يمكن تزيين هذا الأخير بعدد من الثريات.

- يفضّل أن تُطلى الجدران والأبواب بألوان فاتحة، مع الحرص على البعد عن وضع إحدى قطع الأثاث التي تشوّه بساطة الممر.

- يمكن الاستفادة من الممر إذا كان واسعاً، من خلال وضع خزانة خشب على أحد جدرانه لتخزين الأغراض المستعملة يومياً في داخلها، أو اعتماد مبدأ "النيش" وتزيينه بقطع "الاكسسوارات" البسيطة.

- يفضّل استعمال قطع السجاد الصغيرة التي تعطي شعوراً بتقسيم الممر الطويل، مع البعد عن السجادة الطويلة للمكان.

- يحلو تثبيت وحدات الإضاءة بشكل مدروس في الأرض، مع تسليط إنارتها على الصور واللوحات المعلّقة على الحائط.

في ممرّات أقسام الاستقبال (خصوصاً بين المطبخ وغرفة الطعام):

- يمكن وضع "كونسول"، أو خزانة خشب ذات واجهة مصنوعة من الزجاج أو المرايا تحوي أواني الضيافة، مع تثبيت وحدات الإضاءة في داخلها لتضفي عليها لمسة جذابة راقية.

- لا مانع من استعمال ورق الجدران أو تثبيت عدد من الرفوف لتحمل قطع "الاكسسوارات" البسيطة.

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