موسم في الجول - المستكاوي يختار أفضل صفقة.. صنع الفارق

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ سؤال يجاوب عليه حازم إمام.

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير ورئيس نادي وادي دجلة.

السؤال الذي وجهناه إلى المستكاوي .. من يستحق لقب صاحب أفضل صفقة في موسم 2014-2015؟

يقول "أيمن حفني لاعب الزمالك بلا شك".

أيمن حفني كان من أعمدة الزمالك الرئيسية هذا الموسم وساهم بشكل كبير في إعادة لقب الدوري للقلعة البيضاء.