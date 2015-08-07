تقرير تخيلي - أفضل تشكيل في تاريخ روما.. فريق صلاح الجديد

ذئاب العاصمة، أحد أعرق الفرق في تاريخ إيطاليا وأوروبا.

نادي روما صاحب الشعبية الجارفة في العاصمة الإيطالية ووصيف الدوري في الموسمين الأخيرين.

العديد من أساطير اللعبة ارتدوا قميص هذا الفريق صاحب اللونين الأحمر الداكن والأصفر الذهبي.

قادوا النادي للفوز بالألقاب، وبنوا تاريخا حافلا له على مر السنوات.

يقدم FilGoal.com تشكيلا تخيليا لأفضل 11 لاعب في تاريخ روما الذي انضم له النجم المصري محمد صلاح وأصبح ثاني فرعون يرتدي قميصه بعد أحمد حسام ميدو.

فرانكو تانكريدي

الحارس الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ روما، أحد أعضاء جيل الثمانينيات الذي توج بالدوري عام 1983 وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 1984.

كافو

يعتقده الكثيرون أفضل ظهير أيمن في تاريخ كرة القدم، قائد منتخب البرازيل المتوج بمونديال 2002.

ألداير

مدافع منتخب البرازيل المخضرم المتوج بمونديال 1994، قضى معظم مسيرته الكروية لاعبا في روما. لعب للفريق من 1990 وحتى 2003.

كريستيان بانوتشي

المدافع الإيطالي الدولي صاحب الأداء البدني القوي، كان قادرا على اللعب كظهير أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.

دانييلي دي روسي

هو القائد الثاني لذئاب العاصمة، يسير على درب العملاق فرانشيسكو توتي، وأحد ثلاثي الجيالوروسي المتوجين بمونديال 2006 إلى جانب توتي وسيموني بيروتا.

برونو كونتي

مدرب روما السابق ولاعبه المتوج معه بالدوري عام 1983، وأحد نجوم إيطاليا المتوجين بكأس العالم 1982. يرأس قطاع الشباب بالنادي حاليا.

أماريلدو

الشاب المجهول بديل بيليه صاحب إنجاز كأس العالم 1962 مع البرازيل، كان هداف الفريق في الدوري موسم 1971-1972.

هيديتوشي ناكاتا

ربما هو أفضل لاعب آسيوي في تاريخ كرة القدم، الموسم الوحيد الذي قضاه مع روما توج فيه بالدوري 2000-2001.

النجم الياباني ترشح لجائزة الكرة الذهبية 3 مرات أعوام 1998، 1999 و2001.

فرانشيسكو توتي

هو ببساطة ملك روما كما يلقبه جمهور الفريق، اللاعب الأفضل في تاريخ النادي.

رودي فولر

النجم الألماني المتوج بكأس العالم على ملعب "أوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية عام 1990، قضى معظم مشواره مع فريق روما.

جابرييل باتيستوتا

توج روما بالدوري موسم 2000-2001 فور قدومه، الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وأحد أكثر من سجلوا في تاريخ الدوري الإيطالي، 183 هدفا.