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الرئيس التونسى يصدق على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

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الرئيس التونسى يصدق على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الرئيس التونسى يصدق على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
صدق الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى اليوم الجمعة على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كان مجلس النواب التونسى قد وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال منذ أسبوعين بهدف تعزيز الإجراءات لمواجهة العمليات الإرهابية والجماعات المتشددة.

وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الأحيان والتى تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلى إلغاء عقوبة الإعدام فى تونس.

يأتى قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى ظل تزايد العمليات الإرهابية ومنها الهجومان على متحف باردو فى مارس الماضى ومدينة سوسه فى يونيو وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.

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