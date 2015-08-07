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بالأسماء… إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد‎

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بالأسماء… إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد‎ بالأسماء… إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد‎

أرشيفية

إصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد‎.

تلقي اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بوصول 6 مصابين الي مستشفى الخارجة العام في حادث مروري وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 60 ،بالقرب من مشروع ابو طرطور بطريق الخارجة – الداخلة .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خميس جاد 29سنه وأخيه الأكبر عاطف جاد عزيز 33 سنة ورشدى شوقى حكيم 45سنة وأبنه شنوده رشدى شوقى 18سنة وعزت تاج عزيز 25سنة وأحمد أبراهيم 25سنة سائق السيارة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الداخلة الخارجة بالوادى الجديد.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الخارجه العام لتلقى العلاج وانتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث وتم نقلهم الي مستشفى الخارجة العام ، والحالات الحرجة الي مستشفى اسيوط الجامعي، جاري تحرير محضر بالحادث ،واخطار النيابة العامة للتحقيق.

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