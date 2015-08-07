المرصد السوري : «داعش» يختطف 230 شخصًا على الأقل بحمص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اختطفوا 230 شخصا على الأقل من سكان مدينة القريتين, بينهم أطفال ونساء، بعد أن سيطر التنظيم على المدينة الواقعة في محافظة حمص.

> وأوضح المرصد أن عشرات العائلات المسيحية بين المختطفين, مشيرا إلى أن التنظيم اختطفهم بناء على قوائم كانت موجودة لديه، وأن قسما منهم تم اختطافه من دير “مار اليان” في مدينة القريتين.

> وأضاف المرصد أن الاشتباكات لاتزال مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر, بين مدينة القريتين وبلدة مهين بريف حمص الجنوبي الشرقي, بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين.

> وتقع مدينة القريتين بالقرب من طريق يربط بين مدينة تدمر التاريخية وجبال القلمون على الحدود مع لبنان.

أ ش أ