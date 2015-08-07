لاجازيتا: كاسانو يعود لسامبدوريا

أفادت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بأن اللاعب أنتونيو كاسانو سيعود لفريقه السابق سامبدوريا.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب اتفق مع رئيس النادي ماسيمو فيريرو على العودة للفريق الذي لعب له من 2008 إلى 2011.

وأصبح كاسانو لاعبا حرا منذ يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع نادي بارما، الذي هبط إلى دوري الهواة، لعدم تقاضيه مستحقاته المالية.

كاسانو متوقف عن اللعب منذ ذلك الحين، والآن يستعد لاستئناف مسيرته الكروية مع فريق مدينة جنوى الإيطالية.

صاحب الـ33 عاما تألق في فترته السابقة التي لعب فيها مع سامبدوريا، سجل 25 هدفا في 74 مباراة قاد خلالها الفريق لاحتلال المركز الرابع بالدوري موسم 2009-2010، والوصول لنهائي كأس إيطاليا عام 2009.

وودع سامبدوريا مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الجديد من الدور الثالث للتصفيات أمام فريق فويفودينا الصربي.