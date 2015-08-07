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تقرير.. راموس غير راض عن المبلغ المعروض من ريال مدريد لتجديد التعاقد

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تقرير.. راموس غير راض عن المبلغ المعروض من ريال مدريد لتجديد التعاقد تقرير.. راموس غير راض عن المبلغ المعروض من ريال مدريد لتجديد التعاقد

أفادت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية بأن لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس لن يقبل بتجديد تعاقده مقابل مبلغ 8.5 مليون يورو الذي عرضه عليه النادي.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الفريق الملكي لم يتحدثوا مع وكيل اللاعب الذي ينتهي تعاقده الحالي يونيو 2016.

وأكد التقرير أن المبلغ المعروض لا يرقى لتطلعات اللاعب الدولي الإسباني، وأنه يريد تلقي راتبا قدره 10 مليون يورو سنويا.

مبلغ، لا يمانع أبدا المدرب الهولندي لويس فان جال دفعه للاعب للحصول على خدماته في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتمنى التعاقد معه.

ومازالت الأمور لم تتضح بشأن الموسم الجديد، هل سيكمل راموس مع الفريق الملكي أم سيرتدي قميص الشياطين الحمر.

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