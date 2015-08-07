فان جال يستبعد دي خيا من لقاء مانشستر يونايتد الأول بالدوري

استبعد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة توتنام السبت في مستهل مشوار النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

ويرى فان جال أن اللاعب غير مستعد لحماية عرين يونايتد في مباراته الأولى في الدوري في ظل الأنباء التي تشير إلى قرب رحيله عن الفريق باتجاه ريال مدريد.

وقال فان جال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"دي خيا لن يلعب. لاعب كرة القدم إنسان أولا وأخيرا. هو غير قادر على التعامل مع الأمر، سنرى من سيبدأ في حراسة المرمى غدا".

ومن المتوقع أن يدفع فان جال بالحارس الجديد سيرجيو روميرو أساسيا في المباراة.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات دي خيا من مانشستر يونايتد بعد رحيل حارسه إيكر كاسياس، لكن يريد الأخير في المقابل التعاقد مع المدافع سيرخيو راموس.