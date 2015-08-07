رسميا - مانشستر سيتي يجدد عقد بيلليجريني

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد مدربه التشيلي مانويل بيلليجريني لمدة موسمين آخرين وذلك قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بيوم واحد.

وأصدر مانشستر سيتي بيانا أعلن فيه عن توصله لاتفاق مع مدربه بيلليجريني على تجديد عقده حتى نهاية موسم 2016-2017.

وكان بيلليجريني قد تولى تدريب مانشستر سيتي الموسم قبل الماضي ونجح في التتويج بالدوري الإنجليزي قبل أن يحل وصيفا في الموسم الماضي.

وقال بيلليجريني بعد التجديد "أنا فخور بتدريب مانشستر سيتي وبناء على ذلك أنا سعيد جدا بتجديد تعاقدي مع الفريق".

وأضاف "لدي مجموعة من اللاعبين الجيدين وفريق رائع لأعمل معهم داخل وخارج الملعب".