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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالقرب من نقطة الكيلو 60 بمنطقة أبوطرطور على طريق الخارجة الداخلة بالوادى الجديد، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من الكيلو 60، مما أدى إلى إصابة كل من خميس جاد عزيز 29 سنة وشقيقه عاطف 33 سنة، ورشدى شوقى حكيم 45 سنة ونجله شنودة 18 سنة، وعزت تاج عزيز 25 سنة وأحمد أبراهيم 25 سنة قائد السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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