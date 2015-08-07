أمن القاهرة يضبط عصابة وراء استغلال الأطفال فى التسول وإجبارهم على الشذوذ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكل عصابي تخصص في استقطاب الاطفال واستغلالهم في اعمال التسول، والذي اعترف الاطفال أن المتهمين يقومان بإكراههما على ممارسة الشذوذ معهما تحت تهديد الأسلحة وإجبارهما على استجداء المارة مقابل تسكينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، معلومات مفادها أن كلاً من "احمد.م.ي" 29 سنة، بائع، ومقيم دائرة القسم ، و"احمد.م.م" 58 سنة، بائع، و"حمادة.ج.ا" 39 سنة، بائع، ومقيم محافظة الجيزة، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في استقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع التافهة .

وعلى الفور تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطهم وبصحبتهم كلاً من "فارس.ص.ك" 14 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، و"إسلام .م . أ" 14 سنة، ومقيم محافظة بني سويف ( مجني عليهما ).

وبسؤال المجني عليها أقرا بقيام المتهمين الأول والثاني بإكراههما على ممارسة الشذوذ معهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء وإجبارهما على استجداء المارة وبيع السلع التافهة مقابل تسكينهما بمنزل الثاني، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.