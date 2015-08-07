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الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح نارى و142 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح نارى و142 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح نارى و142 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت الحملات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى ضبط 56 قطعة سلاح نارى ، و168 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 142 قضية مخدرات ، و3 تشكيلات عصابية ، و3متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه .

كما تم ضبط 80 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 11024 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها ، وضبط 563 دراجة بخارية مخالفة.

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