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سقوط مسجل خطر وراء حرق سيارة شرطة وبحوزته 4 بنادق خرطوش فى السيدة زينب

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سقوط مسجل خطر وراء حرق سيارة شرطة وبحوزته 4 بنادق خرطوش فى السيدة زينب سقوط مسجل خطر وراء حرق سيارة شرطة وبحوزته 4 بنادق خرطوش فى السيدة زينب
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسجل خطر، متهم فى قضية حرق سيارة شرطة، عقب تردده على منطقة سكنه فى السيدة زينب، وتم ضبط بحوزته 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن بنادق خرطوش وكمية من الذخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، معلومات مفادها أن "جمعة.ن.ج" 22 سنة، وشهرته إسلام خردة، 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "إضرام النيران فى سيارة شرطة"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "مخدرات و مقاومة سلطات وحيازة سلاح نارى"، ويتردد على منطقة سكنه.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وعثر بمسكنه على 4 سلاح نارى عبارة عن "4 بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم و 25 طلقة من ذات العيار" ومبلغ 2800 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365