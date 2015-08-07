الداخلية تواصل ملاحقة المراكب النيلية غير المرخصة وتضبط 114 منها

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية عدة حملات تفتيشية، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية، لملاحقة المراكب النيلية غير المرخصة، بعد حادث الوراق.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 114 مركبا نيليا غير مرخص ومخالف للشروط، حيث تم ضبط (14) مركبا مخالفا لعدم اكتمال الطاقم الملاحى و(64) مخالفة لعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ و(3) مخالفات انتهاء التراخيص الملاحية و(4) مخالفات القيادة بدون رخصة و( 9 ) مخالفات عدم واجد تراخيص ملاحية و(12) مخالفة حمولة زائدة.

كما تم ضبط مخالفة شروط التراخيص ومخالفة عدم إضاءة الأنوار الملاحية و6 مخالفات عدم وجود الأنوار الملاحية و(9) قضايا ضوضاء و(3) قضايا عدم وجود تراخيص مراسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.