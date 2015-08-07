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بالصور .. تفاصيل حادث عمان وأسماء المتوفين الإماراتيين

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قالت الأخبار العمانية على تويتر إن خمسة مواطنين إماراتيين توفوا اليوم الجمعة في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين (3) مركبات بولاية أدم.

وذكرت عمليات شرطة مسقط أن الإماراتيين الخمسة الذين توفوا صباح اليوم الجمعة ينحدرون من عائلة واحدة بينهم نساء، ومركبتهم تحمل لوحة تابعة لإمارة أبوظبي.

مؤكدة أن حادث التصادم وقع في منطقة آدم وراح ضحيته 5 مواطنين إماراتيين بينهم 3 نساء ورجلان، وكان نتيجة انحراف قائد المركبة الخاصة بالأسرة الإماراتية عن مساره ما أدى لاصطدامه بسيارتين إحداهما مركبة شحن قادمة من الجهة المقابلة، الأمر الذي ألحق ضرراً كلياً بالمركبة وأدى إلى وفاة من فيها على الفور.

وكشفت الجهات الشرطية العمانية أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني تحركت لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بإخراج الضحايا الذين لم ينج منهم سوى المواطنة حميدة عوض المخاشن (52 عاماً)، وقد أصيب بإصابات متوسطة".


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> وقالت الجهات الشرطية إن أصغر الضحايا هي الطفلة سلامة أحمد سعد المنهالي وهي تبلغ من العمر 9 سنوات، تليها بحسب الأعمار فاطمة مبارك بن ماضي 20 سنة، فيما يبلع عمر المواطنة وفاء سعد المنهالي 48 عاماً، كما أسفر الحادث عن وفاة كل من علي صالح بن ماضي، وأحمد سعد المنهالي وهو يبلغ من العمر 60 عاماً.

وقالت عمليات مسقط في تصريحات إن  "الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحاً إذ اصطدمت مركبة العائلة بمركبتين إحداهما سيارة شحن، وعلى الفور أدى الحادث إلى وفاة خمسة من الأسرة الإماراتية، فيما نقلت فتاة إلى مستشفى نزوة وهي تعاني من إصابات متوسطة".

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وتشير المعلومات إلى أن صاحب المركبة المتوفى يدعى أحمد بن سعد المنهالي ‏وحسب ما وردنا من أنباء بأنه عميد طيار متقاعد من العين.

وأوضحت علميات مسقط أن "الجهات المعنية في السلطنة باشرت على الفور التواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات لتبليغ ذوي الأسرة وتسليم جثامين الضحايا".

واضافت مصادر عمانية أن طيران شرطة عُمان السلطانية يقوم بنقل جثامين المتوفين الإمارتين من مستشفى نزوى إلى مستشفى العين.

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