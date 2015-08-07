موسكو : الإعداد للقاء بين الرئيس السيسي وبوتين

أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية إعداد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية والرئيس الروسى دميتر بيسكوف، أنه يتم من خلال القنوات الدبلوماسية المختلفة إعداد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح بيسكوف لوكالة “تاس” الروسية أنه سيتم الإعلان عن تاريخ القمة بعد الاتفاق عليها مع المسؤولين من كلا البلدين، مشدداً على أن الحوار الرئيسى بين روسيا ومصر قائم على أساس منتظم جدا، وأضاف بيسكوف أنه يتم الإعداد للقمة وعندما يتم الانتهاء من الموافقة سوف نقوم بالإعلان عن مكان الاجتماع.



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