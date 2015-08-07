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الرئيس التونسي يصدق علي قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

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الرئيس التونسي يصدق علي قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الرئيس التونسي يصدق علي قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الباجي قائد السبسي

صدق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي،  اليوم الجمعة ، علي قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

كان مجلس النواب التونسي قد وافق علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال منذ أسبوعين بهدف تعزيز الإجراءات لمواجهة العمليات الإرهابية والجماعات المتشددة.

وينص القانون الجديد علي عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان والتي تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.

يأتي قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ظل تزايد العمليات الإرهابية ومنها الهجومان علي متحف باردو في مارس الماضى ومدينة سوسه في يونيو وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.

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