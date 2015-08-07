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مجلس علماء مصر يهنىء المصريين بانجاز قناة السويس الجديدة

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مجلس علماء مصر يهنىء المصريين بانجاز قناة السويس الجديدة مجلس علماء مصر يهنىء المصريين بانجاز قناة السويس الجديدة

أحمد عز الدين المتحدث باسم علماء

يهنيء مجلس علماء مصر جموع الشعب المصري على الإنجاز التاريخي وافتتاح قناة السويس الجديدة التي سيكون لها أثر عالمي في حركة التجارة وأثر أقتصادي واستثماري يساعد الدولة المصرية على ثبات خطوتها في طريق التنمية الشاملة.

وصرح أحمد عزالدين المتحدث الرسمي للمجلس،  أن المجلس دعا في بيان له جموع الشعب المصري على توحيد الصف وشحذ الهمم للعمل من أجل رفعة البلاد، لأنه من عظيم الأثر الطيب الذي تركه حفل الإفتتاح المهيب والذي شرفه بالحضور ملوك ورؤساء الدول وممثلي الحكومات في وقفة إشادة بما تم إنجازه في وقت قياسي مما يدفعنا بدعم عجلة التنمية بالبلاد مطالبين معالي رئيس الدولة عبد الفتاح بثورة صناعية وزراعية وعلمية وجمع كل الطاقات والخبرات والعلماء لتحقيق ذلك.

وتمنى أن يوفق الله كل المخلصين في الدولة  لدعم التنمية الشاملة مما سيعود بالخير على كافة أطياف الشعب وسيجعل مصرنا الحبيبة في مصاف الدول العظمى بالعلم والإخلاص والعمل الدءوب.

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