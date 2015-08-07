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تروية العطش بالمياه الغازية تجفف الريق وتسبب عسر الهضم

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تروية العطش بالمياه الغازية تجفف الريق وتسبب عسر الهضم تروية العطش بالمياه الغازية تجفف الريق وتسبب عسر الهضم
فى هذه الأجواء الساخنة والحارة، لا ترو عطشك بالمياه الغازية، فهى عادة خطيرة اعتادها البعض خلال الطقس الحار، تبعا لما أكده الدكتور سعد فؤاد أخصائى الأمراض الباطنة، والذى أوضح أن البعض يعتقد خطئا أن المياه الغازية لا تساعد على الارتواء من جفاف الحلق أثناء الطقس الحار، إلا أنها على النقيض تسبب العطش وأخطار أخرى.

المياه الغازية بتنشف ريقك


>وتابع الدكتور سعد تحذيره من شرب الكولا والمياه الغازية مؤكدا على أنها سبب فى الإصابة بالعديد من الأعراض المرضية، والمشكلات المعوية، كما أنها لا تروى العطش كما يعتقد البعض.

أضرار تناول المياه الغازية عند الشعور بالعطش


>وذكر أخصائى الباطنة مجموعة من مخاطر تناول المياه الغازية فى الطقس الحار وعند جفاف الحلق منها :
>- تساعد على الإصابة بالتهاب الأمعاء، والشعور بحرقة المعدة .
>- تسبب عسر هضم، وصعوبة فى التمثيل الغذائى.
>- الإصابة بالحموضة أحد أخطر أضرار المياه الغازية.
>- الشعور بالعطش، لأنها مليئة بالسكريات الصناعية مما سياعد على الشعور بالجفاف والعطش.
>- تضر باللوزتين والحلق إذا ما شربت باردة، وهو ما يجعلها سبب فى الاصابة باحتقان اللوزتين والحلق.
>- تزيد الوزن، وهو سبب رئيسى للإصابة بالسمنة خلال الصيف.

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مصر 365