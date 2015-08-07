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الطيب لـ في الجول: إلى محمد صلاح.. سأخبرك كيف تمرر لتوتي حتى تفرح بك روما

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الطيب لـ في الجول: إلى محمد صلاح.. سأخبرك كيف تمرر لتوتي حتى تفرح بك روما الطيب لـ في الجول: إلى محمد صلاح.. سأخبرك كيف تمرر لتوتي حتى تفرح بك روما

حين تقرر التمرير لفرانشيسكو توتي احرص على أن تضع الكرة في قدمه، فأمير روما لا يركض كثيرا..

وحين تجد توتي في المقدمة احرص على أن تقف خلفه. حين يتأخر هو اندفع بأقصى سرعة لك حتى تصبح أنت أمامه.

هذه من القواعد التي يطلب أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير أن يحفظها محمد صلاح نجم روما لينجح في تجربته مع ذئاب الكالتشيو.

الطيب صرح لـFilGoal.com "كيفية التمرير لتوتي تلك مهمة. لأن الجمهور ينظر أول ما ينظر للاعب جديد لعلاقته بأمير الفريق".

وأفاد المعلق المخضرم في عالم الكرة الإيطالية "إذا شعر الجمهور بالراحة بين صلاح وتوتي سيمهد الأرض أمامه للنجاح".

وتابع "يجب أن يحرص صلاح على ألا يدخل طرف ثالث بينه وتوتي. لا يجب أبدا أن تفسد علاقتك يا نجم بأحد أيقونات الكرة الإيطالية".

حظ جيد

وقال الطيب: "صلاح حظه جيد. لأنه وصل روما في مرحلة لا يتواجد فيها أسماء بحجم فيتشينزو مونتيلا وماركو ديل فيكيو".

وأوضح "روما خط هجومه الآن أقل نجومية. هذا أنسب لصلاح ليصبح هو النجم بأمر الله".

وتوقع الطيب أن يلعب صلاح دورين في الملعب هما الجناح والمهاجم المتأخر، مفصحا "هذا ما يحتاجه روما وهذا ما يجيد فيه محمد وبرع فيه مع فيورنتينا. لن يلعب أدوارا مختلفة عما اعتاده ويحبه".

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