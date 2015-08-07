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وادي دجلة: كريم حافظ مطلوب في عدة أندية أبرزها ليل الفرنسي

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وادي دجلة: كريم حافظ مطلوب في عدة أندية أبرزها ليل الفرنسي وادي دجلة: كريم حافظ مطلوب في عدة أندية أبرزها ليل الفرنسي

أفاد الموقع الرسمي لنادي وادي دجلة بأن اللاعب كريم حافظ مطلوبا في عدة أندية أوروبية أبرزها فريق ليل الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن إدارة النادي، التي تدير أيضا نادي ليرس البلجيكي الذي ينشط به اللاعب، رفضت انتقاله لفريق أيك أثينا لرفضها التفريط فيه عن طريق البيع النهائي.

وكان من المفترض أن ينتقل حافظ إلى الفريق اليوناني على سبيل الإعارة، إلا أن الصفقة تعطلت بعدما تفاجأ برغبة النادي في الحصول على خدماته بشكل نهائي.

وأكد الموقع أن إدارة وادي دجلة تدرس حاليا العديد من العروض المقدمة لحافظ وعلى رأسها نادي ليل الفرنسي بالإضافة إلى ناديين من اليونان وفريق برتغالي.

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