تصفيات دوري الأبطال - سهلة ليونايتد وموناكو ضد فالنسيا وصدام ألماني إيطالي

أوقعت قرعة تصفيات المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2015-2016 فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة سهلة مع كلوب بروج البلجيكي.

كما أسفرت عن صدام قوي سيجمع ما بين لاتسيو ثالث الدوري الإيطالي وباير ليفركوزن رابع الدوري الألماني.

هذا إلى جانب مواجهة منتظرة بين رابع الدوري الإسباني نادي فالنسيا وثالث الدوري الفرنسي فريق موناكو الذي غادر المسابقة الموسم الماضي من ربع النهائي.

ويشارك في هذه المرحلة، التي تقام بنظام خروج المغلوب بعد مباراتي ذهاب وإياب، 20 فريقا يتأهل الـ10 فائزين منهم إلى دور المجموعات من المسابقة للموسم الجديد.

وستقام مباريات الذهاب من هذه المرحلة يومي 18 و19 أغسطس، ومباريات الإياب يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وستكون المباريات الـ10 على النحو التالي.

أستانا الكازاخستاني ضد أبويل القبرصي.

سكيندربو الألباني ضد دينامو زغرب الكرواتي.

سيلتيك الإسكتلاندي ضد مالمو السويدي.

بازل السويسري ضد ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

باتي بوريسوف البيلاروسي ضد بارتيزان الصربي.

لاتسيو الإيطالي ضد ليفركوزن الألماني.

فالنسيا الإسباني ضد موناكو الفرنسي.

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد سسكا موسكو الروسي.

رابيد فيينا النمساوي ضد شاختار دونتسك الأوكراني.

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.