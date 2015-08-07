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تعرف على التينيا الملونة وطرق علاجها

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تعرف على التينيا الملونة وطرق علاجها تعرف على التينيا الملونة وطرق علاجها
ارسلت قارئة تقول أنها تعانى من التينيا الملونة وتريد أن تعرف أفضل الطرق لعلاجها؟.. وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن التينيا الملونة مرض جلدى ناتج عن الإصابة بنوع من الفطريات التى تنمو على سطح الجلد مع ارتفاع الحرارة والرطوبة والعرق الغزير.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هذا المرض يصيب بعض الأماكن بالجسم كالرقبة والصدر والبطن والظهر والذراعين وقد تصل الإصابة للوجه، ويظهر على هيئة بقع تختلف فى المساحة، وقد تأخد ألوانا مختلفة ما بين الأبيض أو الوردى أو البنى الفاتح أو الغامق.

ويؤكد أن التنيا الملونة لا يصحبها أى أعراض ولا تتسبب فى الشعور بألم أو حرقان أو حكة، ولكنها تسبب ألما نفسيا للمريض بسبب المظهر الخارجى للبشرة.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن هذا المرض يصيب البالغين ونادرا ما يصيب الأطفال، ويظهر دائماً مع اوائل الصيف وتزداد حدته مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهو مرض معدى يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الملابس أو الأدوات الشخصية كالمناشف وغيرها.
>أخيرا يقدم استشارى الأمراض الجلدية، طرق الوقاية من التينيا، وهى:
>1- ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة والبعد عن الملابس المصنوعة من خيوط صناعية وذات اللون الداكن.

2- الحرص على التهوية الجيدة.
>3- الاستحمام بالماء البارد مرتين إلى ثلاثة يوميا.
>4- غالبا ما يعتمد العلاج على استخدام مضادات الفطريات الموضعية فى صورة محاليل وكريمات وفى حالات الإصابة الشديدة قد نلجأ لمضادات الفطريات التى تؤخذ عن طريق الفم وعادة يستغرق العلاج فترة ما بين اربعة إلى ستة أسابيع.

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مصر 365