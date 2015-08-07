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تعرف على أشهر أسباب الإمساك والأغذية المساعدة على تجنبه

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تعرف على أشهر أسباب الإمساك والأغذية المساعدة على تجنبه تعرف على أشهر أسباب الإمساك والأغذية المساعدة على تجنبه
الكثير من العادات الغذائية، سبب رئيسى وراء الإصابة بالإمساك أو صعوبة التبرز، فهى أحد أكثر الأعراض المرضية إزعاجا للمريض، فقد يعانى خلالها من آلام شديدة عند التبرز، أو تقلصات معوية، ونهجان، وصعوبة فى التنفس، مع ضيق، وشعور بآلام الجسم المختلفة.

ممارسات خاطئة تسبب الإمساك


>وبعض العادات الغذائية والبدنية الخاطئة تقف وراء الإصابة بالإمساك، حسبما أكد الدكتور محمد صبرى أخصائى الباطنة، والذى أوضح أن قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، مع إهمال تناول الخضراوات الطازجة خاصة الورقية منها، والفاكهة المليئة بالألياف، إضافة إلى التركيز على شرب المشروبات الغازية، والكافيين كالشاى والقهوة، والتركيز على الطعام المقلى.

حيل غذائية للتخلص من الإمساك


>ولذا ينصح محمد كل من يعانى من الإمساك بالتخلص من عاداته الغذائية والحياتية الخاطئة، والتركيز على بعض الحيل التى تسهل من الهضم والإخراج:

- البعد عن الطعام الملئ بالشطة والفلفل، والتوابل الكثيرة
>- التركيز على الطعام المشوى والقليل ، والمشروبات خالية الدسم.
>- التركيز على تناول المشروبات العشبية التى تسهل الإخراج، كالكراوية واليسنون
>- إضافة الخضراوات الورقية للطعام المطهي، كما يفضل تناولها نيئة كما هى، كالبقدونس والشبت.
>- تناول الخس بكميات كبيرة قبل الوجبات، وشرب أكواب من المياه قبل الوجبة بفترة جيدة.
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مصر 365

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