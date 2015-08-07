محافظ دمياط: زيادة أعداد ومساحات الورش الصغيرة والمتوسطة بمدينة الأثاث

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه بحث مع الدكتور إبراهيم مصطفى الدميرى، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان، والدكتور مصطفى الشناوى، أستاذ التخطيط والتصميم العمرانى، والدكتور عابد محمود جاد، أستاذ التخطيط العمرانى والصناعى، المخطط التفصيلى لمشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، واستعراض الخطوط العريضة للمخطط التفصيلى والمساحات المخصصة لورش الأثاث والصناعات المكملة والدهانات صديقة البيئة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم الجمعة، ضرورة أن يراعى فى التصميم زيادة أعداد الورش الصغيرة المتوسطة بحيث تزيد على 2500 ورشة وزيادة المساحات الخاصة بها والاهتمام الشديد بالتصميم الداخلى والخارجى بها بما يخدم صغار ومتوسطى الصناع باعتبارها المكون الرئيسى فى المدينة، وكذلك زيادة أعداد مخازن الأخشاب التى تحتاجها الورش، واتصل المحافظ خلال الاجتماع برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة الكهرباء لمعرفة خريطة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وخطوط الكهرباء حتى يمكن الاسترشاد بها فى وضع التخطيط التفصيلى.

وطالب أساتذة التخطيط العمرانى أن يتم عمل رفع مساحى على الطبيعة لموقع المنطقة المحيطة والمداخل ومناسيب الطرق حتى يمكن وضع المخطط التفصيلى النهائى وعرضه على المحافظ.