"داعش" يختطف عائلات بأكملها و45 امرأة و19 طفلا من قريتين بحمص

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الجمعة، فى تصريح خاص لمدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن، أن تنظيم داعش اختطف عائلات بأكملها و 45 امرأة و19 طفلاً فى قريتين بحمص فى سوريا.

جدير بالذكر أن متشددى تنظيم داعش خطفوا عشرات المسيحيين، بعد أن سيطروا على مدينة استراتيجية فى محافظة حمص بوسط سوريا.

وذكر المرصد السورى ومقره بريطانيا "لا يزال مجهولا مصير 230 مواطنا من النازحين وسكان مدينة القريتين اختطفهم تنظيم داعش بينهم العشرات من أتباع الديانة المسيحية.. قسم منهم تم اعتقاله من دير مار اليان فى مدينة القريتين"، وسيطر التنظيم على المدينة بعد قتال عنيف مع قوات الجيش السورى، وتقع المدينة قرب طريق يربط بين مدينة تدمر التاريخية وجبال القلمون على الحدود مع لبنان.