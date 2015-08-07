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مصرع طفلة وإصابة 2 وضبط 10 آخرين فى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

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مصرع طفلة وإصابة 2 وضبط 10 آخرين فى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ مصرع طفلة وإصابة 2 وضبط 10 آخرين فى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ
لقيت طفلة 8 سنوات مصرعها وأصيب اثنان من المهاجريين غير الشرعيين، وذلك فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء محالوتهم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.

وكان الأمن قد تلقى بلاغا بمحاولة هجرة غير شرعية لعدد من السوريين والسودانيين إلى إحدى الدول الأوروبية عبر سواحل مدية برج البرلس فى كفر الشيخ.

ولقيت صفا إبراهيم حسن 8 سنوات مصرعها، وأصيب محمد غيبة جمال 19 سنة مصاب بطلق نارى فى الكتف الأيمن ومحمد أبو هجرة 30 سنة مصاب بطلق نارى فى الساق الأيمن من المهاجرين غير الشرعيين اليوم فى تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية فى منطقة البرلس، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط بكفر الشيخ.

وتم إلقاء القبض على 10 من الراغبين فى الهجرة غير الشرعية وجار تحرير محضر بالواقعة، وكانت قوة أمنية حاولت منع الهجرة غير الشرعية، ولكن الراغبين فى الهجرة أطلقوا عليهم النيران فتم مبادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة اثنين آخرين.
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مصر 365